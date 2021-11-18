Вулкан на острове Пальма уже выбросил в атмосферу столько же диоксида серы, сколько весь Евросоюз в течение 2019 года, — подсчитали в Вулканологическом институте Канарских островов Испании. Выброс токсичных газов в атмосферу усилился, когда лава из вулкана достигла моря.

Вулкан Кумбре Вьеха начал извергаться 19 сентября. Потоки лавы разрушили сотни зданий и нанесли серьезный урон сельхозугодьям и инфраструктуре. Тысячи людей эвакуированы, однако, обошлось практически без пострадавших – погиб всего один человек.