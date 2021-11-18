В США смертность от передозировок наркотическими и обезболивающими препаратами превысила 100 тыс. человек за год

В США смертность от передозировок наркотическими и обезболивающими препаратами впервые превысила 100 тысяч человек за год. Таковы подсчеты Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. Там отмечают, что смертность резко пошла в рост с мая 2020, когда были введены жесткие коронавирусные ограничения. За последующие 12 месяцев умерло на 30% больше людей, чем за предыдущие, а если сравнивать это со средним показателем за последние 5 лет, то вдвое больше людей.

При предыдущем президенте Дональде Трампе в США объявили режим ЧС федерального масштаба из-за эпидемии опиатной наркомании.