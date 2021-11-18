В ЕС не намерены обсуждать миграционный кризис на границах с Белоруссией с Лукашенко как признанным президентом страны

В Евросоюзе не намерены обсуждать миграционный кризис на границах с Белоруссией с Александром Лукашенко как признанным президентом страны, — пишет сайт РБК со ссылкой на пресс-секретаря Еврокомиссии Петера Стано. В то же время в Брюсселе все же допускают отдельные технические переговоры без признания легитимности Лукашенко. В ЕС это связывают с тем, что сам этот кризис был полностью создан Минском и на нем лежит ответственность за его решение.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии опровергло сообщение, что исполняющие обязанности канцлера Ангела Меркель якобы согласилась на некую сделку с Лукашенко по мигрантам.

