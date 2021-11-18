Рабочая группа Совета Федерации 22 ноября обсудит законопроект против пыток, — объявила сенатор Людмила Нарусова, которая возглавляет рабочую группу по разработке закона. На мероприятии ждут главу ФСИН Александра Калашникова, омбудсмена Татьяну Москалькову, а также представителя Генпрокуратуры. Детали законопроекта пока не разглашается, однако, известно, что основная новация – это вывести пытки в самостоятельный состав преступлений Уголовного кодекса. Сейчас за такие деяния силовиков, как правило, судят по статье «превышение полномочий» и часто это оканчивается небольшими, или вовсе условными сроками, даже в случае тяжкого вреда здоровью.

К разработке законопроекта приступили после беспрецедентной публикации видеоархива с записью пыток заключенных по всей стране правозащитным проектом Gulagu.net.