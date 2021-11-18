Россияне стали реже гасить долги за услуги ЖКХ даже по суду, — пишет сайт РБК со ссылкой на исследования Национального бюро кредитных историй. По его данным, с начала года число таких неплательщиков выросло почти на 9% и превысило 38 тысяч человек.

В бюро отмечают, что растет число неплательщиков и среди юридических лиц, но не так быстро – примерно на 3%.