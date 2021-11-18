В российских регионах продолжают возмущаться введением QR-кодов для доступа в общественные места вакцинированных или переболевших ковидом. В частности, сегодня десятки человек собрались у торгового центра «Гранат» в Екатеринбурге, требуя пустить их внутрь без кодов, а в Тюмени конфликт между посетителем ТЦ и охранником, который не пускал его без кода, окончился вызовом полиции, задержавшей охранника.

Музыкант Константин Кинчев сравнил введение кодов с фашизмом. По мнению Кинчева, людей таким образом разделяют на сорта в зависимости от иммунного статуса.