Президент Франции Эммануэль Макрон объявил новые меры по борьбе с издевательством над детьми в школах. По словам президента, это серьезная проблема, которая заслуживает тщательной работы: «Ученики, которые подвергаются преследованиям, часто изолированы и напуганы, и мы должны облегчить им возможность сообщать о том, что они испытали. Мы собираемся укрепить молодежные центры доверия, консультационные центры, места, где есть люди, которые хотят слушать детей по всей стране. И поскольку эта борьба носит коллективный характер, мы изменим закон, чтобы улучшить родительский контроль. Надо убедиться, что он установлен по умолчанию на всех телефонах, компьютерах и планшетах, используемых детьми».

Макрон добавил, что в феврале следующего года во Франции появится специальное мобильное приложение, которое позволит детям оперативно сообщать о фактах унижения и давления.