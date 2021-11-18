В Москве полиция задержала двух граждан Италии, которые развернули плакаты рядом с Кремлем

Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути привлекли внимание силовиков рекламными плакатами о фильме «Эст — диктатура в последнюю минуту». Они планировали презентовать его в России. Итальянцы сфотографировались с афишами в руках, но далеко уйти от Кремля не успели: их забрали в отдел полиции Китай-города, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на телеграм-каналы, которые называют задержанных режиссерами. В чем точно обвиняют иностранцев, неизвестно, но отмечается, что силовики расценили их действия как одиночные пикеты. Российский закон с некоторыми оговорками разрешает проводить такие акции без согласования с властями. Фильм, которые рекламировали итальянцы, посвящен режиму правления в странах советского блока во время холодной войны. Как указывается в открытых источниках, действие картины происходит в 1989 году, через несколько недель после падения Берлинской стены. В фильме упоминается бывший президент Румынии Николае Чаушеску. По сюжету герои-итальянцы отправляются в Бухарест, где сталкиваются с режимом диктатора.

Московская полиция неоднократно задерживала участников одиночных пикетов, объясняя это среди прочего противоэпидемическими мерами, которые запрещают проводить публичные мероприятия.