В Москве двум взрослым пациентам со СМА суд отказал в получении необходимого для жизни лекарства

В Москве двум взрослым пациентам со спинальной мышечной атрофией суд отказал в получении необходимого для жизни лекарства. Препарат рисдиплам не выдадут Петру Воротынцеву и Екатерине Бочковой. Причина отказа, озвученная Тверским судом Москвы, как рассказали сами пациенты изданиям «Новая газета» и «Такие дела», они не прошли комиссию в Центре орфанных, то есть, редких заболеваний. Там, в том числе, проводят диагностику и определяют меры поддержки и коррекции тех, кто страдает спинальной мышечной атрофией. Это наследственное заболевание, оно поражает спинной мозг и человек может быстро умереть. Люди живут за счёт дорогостоящих препаратов, взрослым с этим диагнозом получить их намного сложнее, чем детям. Воротынцев – преподаватель историко-филологического факультета РГГУ обжалует решение суда. По его словам, в центре, куда он не лёг, всем пациентам отказывают в необходимых лекарствах. «Новая» пишет, что положительное заключение центр не выдал ещё ни одному взрослому пациенту со СМА. Отказ медики мотивируют отсутствием результата анализа эффективности и безопасности препарата в клинических исследованиях для взрослых пациентов. Впрочем, западные врачи эту позицию не разделяют.

В Москве никто из совершеннолетних, который страдает спинальной мышечной атрофией, по данным Новой газеты, не обеспечен жизненно важным препаратом. Таких пациентов около сорока человек, отмечает «Новая газета».