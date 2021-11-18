Президент Владимир Путин заявил о необходимости наладить контакт между властями и оппозицией в Белоруссии. Говоря о ситуации на белорусско-польской границе, Владимир Путин отметил, что западные страны оказывают давление на Минск, при этом пренебрегая своими внутренними проблемами.