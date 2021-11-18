Путин предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12.654 рублей. МРОТ вырастет также на 8,6% — до 13.890 рублей. Президент также заявил, что в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.
2021-11-18T18:38:35+03:00
2021-11-18T18:47:52+03:00
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18:38, 18 ноября 2021
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