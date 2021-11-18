Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX планирует в начале будущего года запустить межпланетный космический корабль Starship. Об этом объявил основатель компании Илон Маск. Starship планируют использовать для отправки астронавтов NASA на Луну в 2025 году и, кроме того, Маск планирует отправить сотни тонн грузов и людей на Марс. Он убежден, что человечеству нужна вторая планета с учетом разных угроз, нависших над Землей. По словам Маска, это ядерное оружие, огромные кометы, пандемии, падение рождаемости и религиозный экстремизм.