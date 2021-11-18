Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX планирует в начале будущего года запустить межпланетный космический корабль Starship. Об этом объявил основатель компании Илон Маск. Starship планируют использовать для отправки астронавтов NASA на Луну в 2025 году и, кроме того, Маск планирует отправить сотни тонн грузов и людей на Марс. Он убежден, что человечеству нужна вторая планета с учетом разных угроз, нависших над Землей. По словам Маска, это ядерное оружие, огромные кометы, пандемии, падение рождаемости и религиозный экстремизм.
2021-11-18T18:36:16+03:00
2021-11-18T18:36:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2938250-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:36, 18 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…