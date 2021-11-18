Арестованный экс-президент Грузии в тюрьме потерял сознание

Ему понадобилась медицинская помощь, — передают его адвокаты. Ранее сегодня сообщалось, что состояние Саакашвили приближается к критическому. Его врачи предупредили о риске комы, летальной аритмии и смерти. Они требуют как можно скорее перевести бывшего главу государства в реанимацию гражданской клиники.

Саакашвили арестовали вскоре после того, как он вернулся в Грузии из Украины в канун муниципальных выборов. Он был заочно осужден на шесть лет, но свое преследование считает политическим. В знак протеста Саакашвили объявил голодовку, которую держит уже более полутора месяцев.