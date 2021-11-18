МИД Франции принял к сведению обнародование российскими коллегами переписки глав дипведомств Лаврова и Ле Дриана

МИД Франции принял к сведению обнародование российскими коллегами переписки глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Жан-Ива Ле Дриана, однако отмечает, что это противоречит дипломатическим обычаям.

На Смоленской площади обнародовали переписку, которая касалась подготовки к возможному саммиту по ситуации на востоке Украины в так называемом «нормандском формате» — Россия, Украина, Франция, Германия. В Париже и Берлине ранее обвиняли Москву в нежелании участвовать. В Москве в ответ говорили, что готовы, но на определенных условиях.