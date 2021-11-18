Число заболевших коронавирусом в российских колониях за последние полгода удвоилось, — объявили в пресс-службе ФСИН. Сейчас в ведомстве насчитывают почти 5,5 тысяч случаев заболевания в исправительных учреждениях, при том, что более половины всех арестантов и заключенных привиты. Среди самих тюремщиков заболеваемость выросла значительно меньше – менее, чем на 20%. Статистику по смертности от ковида в местах заключения ФСИН не публикуют.
2021-11-18T18:34:35+03:00
2021-11-18T18:34:35+03:00
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18:34, 18 ноября 2021
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