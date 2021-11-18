ВЦИОМ: Две трети россиян либо уже привились от ковида, либо хотят это сделать

Две трети россиян либо уже привились от ковида, либо хотят это сделать. Таковы результаты опроса ВЦИОМа. Как рассказали в социологической службе, 35% респондентов заявили об уже сделанных прививках, что полностью соответствует данным оперативного штаба. Еще 31% согласен привиться вакциной российского производства.