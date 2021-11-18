Советский и американский литературовед, хозяин нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Каплан скончался в США

Советский и американский литературовед, искусствовед, переводчик, создатель и владелец нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Роман Каплан скончался в США. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Журналист отметил, что Каплан был его «очень близким другом на протяжении долгих лет», и назвал его «человеком фантастической судьбы». «Он был успешным переводчиком, красавцем, таким советским плейбоем. Переводил на английский язык в качестве синхрониста фильмы, которые показывали только на закрытых дачах вдалеке от народа. Был себе вполне благополучным человеком, и именно это его и возмущало, потому что он хотел реализации судьбы. Он знал, что он как культуролог, как филолог, как удивительный знаток художественной культуры абсолютно нереализован. И он уезжает в Нью-Йорк. Это то же самое поколение, что и Сергей Довлатов», — рассказал Муратов.

По его словам, сначала Каплан работал швейцаром в одном из элитных жилых небоскребов в районе Центрального парка, где его заметил один из крупных галеристов и собирателей искусства. «И Рома стал заниматься тем, чем он хотел — создавать галереи, выставки», — отметил Д.Муратов.

Позже Каплан решил создать ресторан «Русский самовар». «Это был ресторан, в котором объединилась русская культура, русская кухня и некоторая перенесенная из СССР общественная атмосфера в сочетании с американской распахнутой свободой. Учредителями ресторана, кроме него, стали лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский и величайший артист балета Барышников», — напомнил Муратов.

Он добавил, что Каплан «никогда никому не сделал зла». «У него никогда не было злости и троллинга. У Ромочки все становились людьми доброжелательными и добродушными. Он чувствовал любое напряжение, любую ссору, спокойно подсаживался с рюмочкой и говорил: «Лучше послушай». И там за белым роялем пел Саша Избицер. Рома вообще считал, что культура – это дружба, а дружба – это культура», — заключил Муратов.