Британская пресса обвиняет Кремль в ведении гибридных войн. По данным газеты Telegraph, Кремль, скорее всего, был в курсе планов Александра Лукашенко по использованию мигрантов на границе с Евросоюзом и, возможно, одобрил эти планы. «Владимир Путин уже не раз доказывал, что он мастер в чёрных технологиях гибридной войны», — так начинает свою публикацию Telegraph и продолжает, — от атак в киберпространстве до использования так называемых «Зелёных человечков», которые заполонили разрываемую Гражданской войной Украину. На этот раз, вместо того чтобы конфликтовать с Западом напрямую, он использует посредников — в виде иракских мигрантов, которые пообещали молочные реки и кисейные берега в богатых европейских странах — таких как Германия. В этом ему помогает Александр Лукашенко, организовавший операцию по отправке беженцев к границам с Литвой, Польшей и Латвией. Последний диктатор Европы — лидер Белоруссии, как пишет The Telegraph, попросту надеется, что Европа дрогнет и снимет с него санкции, которые так больно ударили по его благосостоянию. Газета называет это атакой на суверенитет стран ЕС; а лидеры стран Европы полагают, что за всем стоит не Минск, а как раз Москва. Авторам публикации ясно, что Владимир Путин одобряет такую тактику и выбрал наиболее удобный момент — максимальной слабости Польши, которая находится в конфликте с Евросоюзом. А сама тема Миграции всегда была и остаётся крайне сложной для ЕС. Так что, считают аналитики The Telegraph, Кремль не упустил возможность посеять зерна раздора среди стран-членов Евросоюза. Они же вспоминают, что недавно российский лидер иронично улыбаясь предположил, что газовый кризис в Европе закончится как только власти Германии одобрят газопровод Северный поток — 2. Путин не раз себя показывал экспертом в политических играх. Но сейчас — попытка использовать в своих целях страдания мигрантов это «ещё одно свидетельство, как низко он может пасть».

В Кремле сегодня заявили, что Россия не ведет никаких гибридных войн, это абсолютно исключено. По мнению президента Владимира Путина, Запад обостряет ситуацию и не обращает внимания на предупреждения со стороны России. По мнению Путина, в последние годы отношения России с НАТО носят удручающий характер.

На этом фоне министерство обороны России объявило об очередном успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как утверждают в военном ведомстве, цель была поражена прямым попаданием. К испытаниям был привлечен фрегат Северного флота «Адмирал Горшков»: традиционно именно с него ранее запускали гиперзвуковую ракету. По данным Минобороны, в качестве цели была выбрана морская мишень, которая находилась в акватории Белого моря. Полет «Циркона», как говорят в ведомстве, соответствовал необходимым параметрам. Об итогах испытаний министр обороны Сергей Шойгу уже проинформировал президента Владимира Путина. Запуск новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» — уже шестой по счету. Четыре из них состоялись в прошлом году. Около месяца назад Минобороны сообщило, что испытания впервые провели с подводной лодки. Точные технические характеристики «Циркона» не раскрываются, однако известно, что ракета способна развивать скорость более 9,5 тысяч километров в час. В начале ноября Путин сказал, что она поступит на вооружение флота уже в следующем году – причем планируется оснащать «Цирконом» не только надводные корабли, но и подводные лодки. В США между тем ранее говорили, что видят в испытаниях российской гиперзвуковой ракеты потенциальную угрозу. Пентагон опасается, что эта система может быть совместима с ядерной.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Россия достигла значительного прогресса в разработке гиперзвуковых технологий.