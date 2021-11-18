Власти Великобритании проведут публичное расследование гибели жительницы Эймсбери Дон Стерджесс. В Скотленд-Ярде утверждали, что она была отравлена тем же веществом, что и бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль. МВД королевства пошло навстречу баронессе Хезер Хеллетт, которая ведет коронерское расследование, и одобрило инициативу провести расследование публичное.



Процесс, который будет вести Хеллетт, пройдёт параллельно с работой Скотленд-Ярда. Баронесса должна будет подготовить свой доклад о причинах смерти Дон Стерджесс. Публичное расследование — это не полностатусный судебный процесс, а разбирательство для определения обстоятельств происшествия. Предполагается, что этот формат позволит Хезер Хеллетт ознакомиться с засекреченными документами, проводить закрытые заседания и привлекать секретных свидетелей.

Дон Стерджесс скончалась в 2018-м году. Как утверждают британские власти, она отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок», содержащимся во флаконе от духов. Его в свою очередь нашёл и подарил своей спутнице 45-летний Чарли Роули, который также позже был госпитализирован. Скотленд-Ярд связывает эту историю с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и обвиняют в произошедшем российских разведчиков. В Москве причастность к этому инциденту отрицают.

Статус публичного расследования был и у слушаний по делу о смерти россиянина Александра Литвиненко, которые прошли в 2015-м году. Представители российских властей тогда раскритиковали этот процесс, назвав его непрозрачным.