Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося во время охоты в Саратовской области. Ранее он это категорически отрицал. В своем видеообращении депутат рассказал, что по ошибке принял лося за кабана. Он настаивает на том, что стал объектом провокации.

Выступая в эфире «Эха Москвы», депутат подчеркнул, что сразу был готов давать показания следствию.

КПРФ не отказывается от поддержки своего депутата. Лидер партии Геннадий Зюганов сообщил, что коммунисты проводят свое разбирательство в связи с происшествием. Зюганов уверен, что Рашкину грозит только административное наказание.

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – за правду» Олег Нилов считает, что депутат Рашкин должен сдать мандат. Выступая в эфире «Эха», Нилов предложил создать так называемый «список Рашкина» из-за чиновников и депутатов, уличенных в незаконной охоте. Нилов уточнил, что фракция пока не сформулировала общую позицию по вопросу лишения Рашкина депутатской неприкосновенности.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что вина депутата-коммуниста в незаконной охоте очевидна и Рашкин нарушил закон. Представление генпрокурора о снятии неприкосновенности он назвал очень своевременным.