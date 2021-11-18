Около здания Генпрокуратуры сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку правозащитного центра «Мемориал»

Около здания Генеральной прокуратуры сегодня прошли одиночные пикеты в поддержку правозащитного центра «Мемориал*». Силовики обвиняют организацию в систематическом нарушении закона об иностранных агентах и оправдании экстремизма и терроризма.

Пикетчики вышли к зданию прокуратуры с плакатами со словами поддержки центру «Мемориал» за то, что те сохранили память об их репрессированных родственниках. Сегодня же в главном офисе правозащитников собралось много журналистов: как российских, так и зарубежных. Сотрудники «Мемориала» делились с прессой информацией о предстоящем процессе. Известно, что защищать «Международный мемориал*» будет адвокат Генри Резник, а центр «Мемориал» — Илья Новиков. Обе организации власти считают иностранными агентами. Выступающие назвали иски абсурдными и неправомерными. Член совета центра «Мемориала» Татьяна Глушкова говорит, что закон об ионогенах в существующем виде соблюдать невозможно в принципе.

Исполнительный директор «Международного Мемориала» Елена Жемкова посетовала, что наказание, которое требуют силовики, несоизмеримо с нарушением.

А вот председатель совета «Международного Мемориала» Александр Черкасов, помимо прочих проблем, указал на серьезные сложности в финансовом положении организации.

Правозащитники также рассказали о завтрашней публикации в «Новой газете», где выйдет журналистское расследование о Центре социокультурных экспертиз. Именно эта организация обнаружила в текстах «Мемориала» оправдание экстремизма и терроризма. Рассмотрение исков в Мосгорсуде и Верховном суде России ожидается на следующей неделе.

Организации «Международный мемориал» и «Мемориал» признаны российскими властями иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.