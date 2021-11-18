В Екатеринбурге противники QR-кодов протестовали у торгового центра «Гранат»

Полтора десятка человек пытались войти внутрь. Конфликт с охраной закончился вызовом сотрудников Росгвардии. В торговый центр «Гранат» в спальном районе Екатеринбурга сегодня пришли больше 10-тка противников масочного режима и QR-кодов. Они требовали, чтобы охрана пропустила их в торговую галерею, заявляя, что требование носить маску не регламентирует ни один документ. У некоторых пришедших в руках были экземпляры Конституции. Как рассказали порталу Е1 представители службы безопасности ТЦ «Гранат», в холле собрались человек 15, также противники масочного режима и QR-кодов находились на улице и пытались спровоцировать конфликт у других входов в здание. В ТЦ вызвали бойцов «Росгвардии», которые вывели протестующих.

Сегодня же владельцы екатеринбургских торговых центров направили официальное обращение к местным властям с просьбой отменить QR-коды. Бизнесмены называют ситуацию катастрофической. По их данным, в торговых центрах резко снизилось количество покупателей и выручка, а у посетителей «ухудшился эмоциональный фон».

Сегодня в Тюмени сотрудник службы безопасности торгового центра отказался пропустить посетителя без QR-кода и паспорта. Видео опубликовано в инстаграм-аккаунте Tyumen_only. Покупатель написал заявление в полицию. В результате, охранника задержали. Его отпустили из отдела после опроса. Режим QR-кодов в Тюменской области введен 8 ноября по распоряжению губернатора Александра Моора.

По всей России растёт недовольство цифровыми кодами, которые во многих регионах уже требуют при входе в общественные места. При этом соответствующий законопроект не прошёл даже первого чтения в Госдуме. Коллективные иски, пикеты и митинги, часто несогласованные с местными властями, запись видеообращений к президенту страны. Противники QR-кодов таким образом осуждают их введение в разных регионах. Люди недовольны, что цифровой пропуск от них требуют при входе в торговый центр, культурные или спортивные объекты. Одними из первых этому воспротивились жители столицы Татарстана. В конце октября они подали два коллективных иска, из-за аналогичного содержания их объединили. Среди истцов люди разных профессий, в том числе учитель, продавец и инженер, которые отказались прививаться от ковида. Они требуют отменить систему цифровых кодов. В свою очередь более двух тысяч жителей Пермского края попросили прокурора региона проверить указ его главы о коронавирусных ограничениях. В заявлении в надзорное ведомство говорилось о незаконности системы QR-кодов в общественных местах. Иски с тем же требованием подают в суд жители целого ряда регионов. Кроме того записывают обращения к президенту Владимиру Путину. Содержание роликов по большей части идентично. Обращения к главе российского государства записали жители Москвы, Петербурга, Тулы, Новосибирска, Белгорода, Владивостока, многих других городов страны. Требования одни и те же: отменить QR-коды, а вакцинация должна быть добровольной. В роликах присутствуют и семьи с маленькими детьми и пожилые люди. В Туле из-за обращения к Путину полиция пришла домой к активисту, его обвинили в организации несогласованной акции. Ранее по похожим делам прошли задержания в Калининграде и Архангельской области. Напомним, в прошлую пятницу в Госдуму правительство внесло законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Согласно первому документу без цифрового пропуска не пустят в кафе и рестораны, кинотеатры, торговые центры, салоны красоты, ограничение не затронет несовершеннолетних. Другой проект закона вводит систему QR-кодов на самолётах, поездах и междугородних автобусах. Предъявлять его нужно будет при покупке билета. Ожидалось, что Госдума начнёт рассмотрение инициатив на этой неделе, однако Совет нижней палаты спешить не стал и направил документы в регионы, Совет Федерации, Общественную и Счетную палаты. Они выскажут свои замечания и предложения до 14 декабря, а затем законопроекты вернутся в Госдуму. Думские фракции КПРФ и «Справедливая Россия-За правду» дали понять, что не поддержат правительственные инициативы о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах по всей стране.

Политолог Кирилл Рогов считает, что российским властям приходится маневрировать, чтобы не допустить массовых протестов из-за введения коронавирусных ограничений. Журналист Александр Архангельский считает, что россияне, возмущенные принудительной вакцинацией и введением QR-кодов, сами того не замечая, затрагивают насущные проблемы российской демократии. Архангельский также раскритиковал власти за то, как проводится кампания по пропаганде вакцинации.