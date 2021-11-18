Z Архив новостей новости
5 2 6 59
17:32, 18 ноября 2021

Из-за коронавируса второй год подряд не будет детской елки в Кремле

Из-за коронавируса второй год подряд не будет детской елки в Кремле, — объявили в управлении делами президента. Вместо этого для детей снимут специальный спектакль, который покажут 31 декабря на канале «Карусель». Сценарий спектакля под названием «Волшебные сказки стеклодува» уже утвержден.
В прошлом году детскую елку в Кремле отменили впервые за всю ее историю – с 1937 года.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

ФОТО «Сбор работников НКВД для общения и обмена опыта» На фотографии, предположительно, опознан палач Томского горотдела НКВД – Сергей ДЕНИСОВ…

5 100 6 19277 11.11
Блоги

Владимир Лукин и Наталия Солженицына выступили в защиту «Мемориала» Колесо «чрезвычайщины», если дать ему раскрутиться, — это то самое «красное колесо», которое катком пронеслось по нашей стране в прошлом веке. И неважно, какой цвет может принять это колесо…

5 217 6 24006 16.11
Блоги

Речь Владимира Путина на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» (2017 г.) Наш долг – не допустить забвения. Сама память, чёткость и однозначность позиции, оценок в отношении этих мрачных событий служат мощным предостережением от их повторения…

5 132 6 17898 13.11
Новости

Суточная смертность от коронавируса в России достигла очередного максимума — 1 251 летальный исход За последние сутки в России выявлено 37 374 новых случая коронавируса в 85 регионах…

5 32 6 5283
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

+ Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного… Пришло время публично, открыто и гласно расставить все точки над «i». Мне нечего бояться и скрывать от общества. Поэтому честно поделюсь с Вами правдой об этом…

5 281 6 49710 06:13
8читать ;смотреть
Блоги

Блог «Новой газеты»

Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…

5 128 6 23101 15.11
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 57 6 10488 14.11
Блоги

Алексей Навальный политик

В тюрьме все время ждешь В день свидания время просто останавливается и тянется невыносимо медленно — высшие силы дразнят тебя и посмеиваются. А потом — ура, ура, наконец-то «осужденный Навальный, собирайтесь на свидание»...

5 166 6 33790 11:59
Новости

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося на незаконной охоте В своем видеообращении депутат рассказал, что застрелил лося по ошибке, приняв его за кабана…

5 44 6 9375
Блоги

Леонид Пастернак журналист-международник

Почему Евросоюз не принимает беженцев из Беларуси? ризис нужно решать совместными усилиями ЕС, РФ, Беларуси, Турции и Украины. Только конструктивный международный диалог способен сдвинуть ситуацию с «мёртвой точки»...

5 29 6 6229 13.11
Блоги

Андрей Смирнов: Иначе не выжить России «Мемориал» сегодня – единственный оставшийся островок, где порядочные люди пытаются сохранить память о 74 годах советской власти, о миллионах погубленных жизней, о жертвах и палачах, потомками которых мы все являемся…

5 129 6 28345 17.11
Интервью Интервью

Нику Попеску гость: Нику Попеску вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова

Мы государство нейтральное. Мы хотим этот нейтралитет трансформировать, в том числе в реальность. Чтобы на нашей земле не было иностранных войск. Это нормальное желание всех государств…

5 29 6 6455 17.11
#слушать 31:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Политическая шизофрения или «стокгольмский синдром» Для того, чтобы клеймо «иностранного агента» было изъято из российского законодательства, нельзя поддерживать тех, кто это клеймо туда внёс…

5 90 6 20118 16.11
Новости

Эльвира Набиуллина: Продовольственная инфляция в России достигла двухзначных значений Выступая в Госдуме, она отметила, что инфляция в стране была низкой не так долго – всего четыре года около 4%...

5 31 6 7021
Новости

Подозреваемый в незаконной охоте депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в том, что убил лося Ранее он категорически отрицал случившееся…

5 21 6 5058
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Гибридная совесть Как проваливается план Лукашенко по «прорыву в Европу»...

5 94 6 22936 10:10

Популярное за неделю

Новости

«Медуза»: В Кремле готовятся к перезагрузке прививочной кампании Перезапускать вакцинацию от ковида будет администрация президента..

5 15 6 119490
Интервью Код доступа

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России сейчас, по сути, две эпидемии — эпидемия ковида и эпидемия арестов. Это, конечно, не 37-й год, но вот «Чума» Камю и «Замок» Кафки — это точно…

5 32 6 63129 13.11
#слушать 48:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Отреагирует ли Владимир Путин на отказ Людмилы Петрушевской от госпремии?
5 56 6 10492 14.11
Блоги

Людмила Петрушевская: Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент путин. За пьесу, посвященную тем, кто не вернулся из лагерей. За память о них…

5 358 6 127638 13.11
Блоги

+ Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Алексей Венедиктов — об антипрививочниках, национальном вопросе и Навальном Я абсолютно уверен, что в ближайшем окружении Навального существует агент, который вот аккуратно, очень вежливо проводит вот эти мысли по заданию спецслужб…

5 162 6 100205 14.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9327168
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5086393

Сегодня в эфире