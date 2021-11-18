Из-за коронавируса второй год подряд не будет детской елки в Кремле, — объявили в управлении делами президента. Вместо этого для детей снимут специальный спектакль, который покажут 31 декабря на канале «Карусель». Сценарий спектакля под названием «Волшебные сказки стеклодува» уже утвержден.

В прошлом году детскую елку в Кремле отменили впервые за всю ее историю – с 1937 года.