В Петербурге суд арестовал мужчину, расчленившего своего отца, — сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Меру пресечения на два месяца Алексею Генералову избрал Василеостровский районный суд.

По данным следствия, не позднее 16 ноября Генералов-младший в своей квартире выстрелил в голову собственному отцу, расчленил его труп и попытался выбросить мешки в реку. Свою вину он признал, его мотивы не уточняются.