В Москве суд отказал в предоставлении за счет бюджета лекарства от СМА двум взрослым пациентам. Судя по данным картотеки, оба заседания прошли накануне. Пациентам отказали в препарате, так как они не ложились для обследования в Центр орфанных болезней при 67-й горбольнице. Сами они рассказали журналистам, что не видят в этом смысла, так как еще ни одному взрослому Центр выделение препаратов не одобрил. Там ссылаются на то, что у них нет данных клинических исследований, которые бы доказывали, что для взрослых пациентов со СМА лекарства работают. Такие исследования на самом деле проводились, но только в Германии.

В данный момент лекарства для страдающих этим заболеванием закупают только для несовершеннолетних – за счет фонда «Круг добра», для пополнения которого специально вводили повышенный НДФЛ для лиц со сверхдоходами.