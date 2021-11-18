Пятеро петербургских полицейских пытались задержать школьницу за переход дороги в неположенном месте

Родители утверждают, что девочке нанесли побои. В травмпункте врачи зафиксировали у 14-летней девочки ушибы предплечий. В медицинское учреждение её отвез отец после встречи дочери с полицейскими. Видео того, как полицейские пытаются её затолкнуть в машину, выложила в соцсети мама девочки.

По версии силовиков, девушка перешла дорогу в неположенном месте, когда возвращалась из школы. Ей предложили проехать в отдел, так как протокол мог составить только инспектор по делам несовершеннолетних. Почему именно возник конфликт с полицейскими — неизвестно. Однако только благодаря вмешательству прохожих удалось уговорить сотрудников органов, чтобы на место вызвали родителей девушки. Отец школьницы сообщил телеканалу 78, что в отделе на неё действительно составили протокол. После этого они поехали в больницу, чтобы ребёнка осмотрели врачи. Отметим, в силу юного возраста жертве жёсткого задержания не грозит даже штраф.