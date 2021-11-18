В «Шанинке», чьи контракты стали основной для уголовного дела, назвали соглашения «соответствующими техзаданию»

Университет «Шанинка», чьи контракты стали основной для уголовного дела, назвал соглашения «соответствующими техническому заданию». Ранее из-за подозрений в мошенничестве, связанных с этими документами, был арестован ректор вуза Сергей Зуев.

Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как «Шанинка», утверждает, что выполнила все обязательства по двум этапам контрактов с подконтрольным государству «Фондом новых форм развития образования». По третьему этапу договор был расторгнут, но за эту часть, как настаивают в университете, деньги не были перечислены. При этом выполненные работы точно соответствовали техническому заданию, а акты приема работ подписаны заказчиком. Сам контракт, по данным «Шанинки», был расторгнут вскоре после начала пандемии: как отмечается, вуз успел выполнить часть работ, но не смог за них отчитаться из-за «затрудненной коммуникации».

Источники журнала Forbes ранее говорили, что основой для уголовного дела против ректора «Шанинки», а также бывшую замглавы министерства просвещения Марины Раковой, стала экспертиза Российской академии образования. Из нее следовало, что выполненные университетом работы не соответствовали техническому заданию, а результаты нельзя применить на практике.

Марине Раковой, Сергею Зуеву и еще нескольким фигурантам дела вменяют мошенничество на сумму 50 млн рублей. Свою вину никто из обвиняемых не признает. Тем временем стало известно, что оперативное управление «Шанинкой» взял на себя проректор вуза Евгений Миронов.