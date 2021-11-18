ФСИН и министерство юстиции предлагают привлекать заключенных к работе на стройках в Арктике

Труд осужденных можно использовать на очистке региона от загрязнений и его благоустройства, а также при строительстве крупных промышленных объектов, считают в тюремном ведомстве. Об инициативе, которую планируется оформить в законопроект и внести в парламент, сообщает агентство «Интерфакс». Ее озвучили сегодня на форуме «Преступление, наказание, исправление» в Рязани. Взамен ФСИН предлагает льготное исчисление срока наказания в виде принудительных работ. Как следует из слов директора ведомства Александра Калашникова, в Арктику будут отправлять тех, кто этого пожелает. Планируется ли принудительно привозить туда осужденных, не уточняется. Между тем, по словам руководителя ведомства, за 10 лет в России снизилось количество сидящих в тюрьмах. Страна вышла из тройки мировых лидеров по этому показателю. Также Калашников рассказал про создание новой системы беспристрастной оценки работы сотрудников ФСИН и поведения заключенных. Он пояснил, что это поможет соблюдать права арестованных и осужденных.

Проект Gulagu.net уже несколько недель публикует ролики со свидетельствами пыток заключенных в российских тюрьмах. Правозащитники называют издевательства системными и обвиняют в этом руководство ФСИН и других госструктур.