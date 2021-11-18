В российских регионах продолжают возмущаться введением QR-кодов для доступа в общественные места вакцинированных или переболевших ковидом. В частности, сегодня десятки человек собрались у торгового центра «Гранат» в Екатеринбурге, требуя пустить их внутрь без кодов, а в Тюмени конфликт между посетителем ТЦ и охранником, который не пускал его без кода, окончился вызовом полиции, задержавшей охранника.

Политолог Кирилл Рого в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил мнение, что властям приходится маневрировать между угрозой чрезмерной смертности от ковида и угрозой массовых протестов из-за чрезмерных ограничений. Больше всего против вакцинации настроены люди среднего возраста, — считает Рогов.