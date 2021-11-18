Путин: ЕС отталкивает Россию санкциями

Возможности для сотрудничества с европейскими странами сужаются, поскольку Евросоюз отталкивает Россию санкциями. Об этом заявил в четверг глава государства Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД России. «Говоря о европейских делах, приходится с сожалением констатировать, что возможности для сотрудничества сужаются, хотя Европейский союз по-прежнему остается нашим ведущим торгово-экономическим партнером. Имевшее место ранее достаточно плодотворное взаимодействие по линии России и ЕС на нынешнем этапе испытывает серьезные трудности. Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями», — указал президент.
2021-11-18T17:01:41+03:00
2021-11-18T17:01:41+03:00
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17:01, 18 ноября 2021
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