Путин: Мы открыты к контактам и конструктивному диалогу с США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта к контактам и конструктивному диалогу с США, несмотря на сохраняющиеся разногласия и проблемы российских дипломатов в Америке. «Да, по многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции действительно расходятся. Всем это хорошо известно. Подчас кардинально. Однако — я хочу об этом еще раз сказать — мы открыты к контактам, к обмену мнениями, конструктивному диалогу», — сказал Путин, выступая в четверг на расширенной коллегии МИД РФ.
2021-11-18T16:49:00+03:00
2021-11-18T16:54:16+03:00
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16:49, 18 ноября 2021
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