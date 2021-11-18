Путин: НАТО просто на голом месте выдворила наших дипломатов, а потом обижаются

НАТО просто «на голом месте» выслала российских дипломатов при альянсе, но от НАТо уже поступают сигналы о взаимодействии, заявил президент России Владимир Путин. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО. Россия с 1 ноября приостановила работу информационного бюро Североатлантического альянса в Москве. «Взяли на голом месте, без объяснения причины выслали (российских) дипломатов. А потом обижаются, что закрыли их миссию в России. Чего обижаться-то? Это их инициатива. Они сделали своими руками и ищут виноватых потом «, — сказал Путин.

По его словам, в Брюсселе должны понимать, что снижение военно-политической напряженности отвечает не только российским интересам, но и интересам всей Европы и мира в целом. «Ну, не хотят с нами сотрудничать — не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин. Для них спорт что ли какой-то?», — отметил Путин.