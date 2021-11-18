В Германии снимут с продажи книгу сопредседателя партии «Зеленых» Анналены Бербок из-за обвинений в плагиате, — пишет местный журнал «Бухрепорт».

Бербок сама отказалась переписывать работу, сославшись на загруженность в связи с переговорами о формировании новой правящей коалиции после сентябрьских выборов в бундестаг. В издательстве заявили, что уважают решение политика, но продавать ее книгу в таких условиях невозможно.