В пятом сезоне культового сериала «Корона» британских принца Чарльза и принца Уильяма сыграют настоящие отец и сын, — пишет интернет-издание Variety. В роли наследника британского престола Джоша О’Коннера сменит Доминик Уэст. В то же время, его сына принца Уильяма сыграет тринадцатилетний Сенан Уэст. Для подростка это будет дебют в кино.

Саму королеву Елизавету II, которую в последних двух сезонах играла Оливия Коулман, далее будет играть другая известная британская актриса – Имелда Стонтон.