Иностранные авиакомпании допустят к выполнению рейсов из Калининграда, — сообщает пресс-служба аэропорта Храброво. Воздушной гавани на 5 лет присвоен так называемый седьмой режим свободы воздуха. В соответствии с международными правилами, это означает, что оттуда могут без ограничений выполнять рейсы не только российские авиакомпании или авиакомпании тех государств, куда эти рейсы выполняются, но и из третьих стран.

Ранее аналогичный режим присвоили аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, после чего оттуда стало возможно за несколько тысяч рублей улететь рейсами низкобюджетной авиакомпании Wizz air в Лондон и другие города Европы.