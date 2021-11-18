Мировой суд в Москве оштрафовал Telegram еще на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию

Мировой суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Таким образом, общая сумма выписанных штрафов достигла 42 миллионов. Протоколы за неудаление запрещенного контента начал активно составлять на IT-компании с февраля Роскомнадзор. Помимо Telegram, регулярно штрафуют Twitter и Google.

