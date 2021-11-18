На Манежной площади в Москве задержали двух итальянских режиссеров за рекламу их фильма. Об этом пишет телеграм-канал Baza. Задержанные – Маурицио Паганелли и Андреа Ричепути – попытались развернуть на площади плакаты с рекламой их фильма, посвященного диктатуре в странах соцлагеря во времена «холодной войны». Полиция посчитала это несогласованной политической акцией и среагировала мгновенно: задержанных увезли в ОВД полиции «Китай-город».