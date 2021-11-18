Президент Владимир Путин предложил провести внеочередной саммит стран-членов Совета безопасности ООН. Об этом глава государства объявил на расширенной коллегии министерства иностранных дел, куда приехал сегодня лично.

Также Путин уделил внимание теме коронавируса, заявив, что пандемия далека от завершения, а роль ВОЗ в борьбе с ковидом увеличивается, и страны не смогут решить эту проблему иначе как в тесной международной кооперации. В то же время, Путин подчеркнул, что ВОЗ необходимо ускорить переквалификацию вакцин. (Российский препарат «Спутник» до сих пор не признан организацией)