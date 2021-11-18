Путин: Киев демонстративно не выполняет Минские соглашения

Президент России Владимир Путин констатировал, что кризис на Украине пока далек от завершения. «В числе наиболее острых, чувствительных, конечно, для нас — это внутриукраинский кризис. Пока он далек от завершения, к сожалению», — сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МИД в четверг.
2021-11-18T16:30:50+03:00
2021-11-18T16:44:19+03:00
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16:30, 18 ноября 2021
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