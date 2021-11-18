В Тюмени полиция задержала охранника торгового центра, который отказался пропускать посетителя без QR-кода и паспорта

На входе в здание сотрудник службы безопасности потребовал от одного из пришедших показать не только QR-код, но и удостоверение личности, но тот отказался. Причину своего визита в торговый центр, где действуют введенные местными властями противоэпидемические ограничения, покупатель объяснил желанием «померить обувь, как нормальный человек». Разговор он снимал на видео. Для разрешения спора охранник рекомендовал вызвать полицию. Это посетитель и сделал. Приехавший на место наряд стал утверждать, что на сотрудника службы безопасности написали заявление. Полицейские посадили его в машину и увезли с места. Как сообщает интернет-издание Znak, после опроса охранника отпустили. В самом областном МВД ситуацию пока не комментировали. Тюменские власти ввели систему QR-кодов 10 дней назад. Попасть в торговые центры теперь можно только вакцинированным, переболевшим или тем, кто имеет медотвод от прививки или результат ПЦР-теста. Несмотря на негодование части населения, с 3 декабря власти области ужесточают ограничения.

Протесты из-за введения QR-кодов прошли уже в нескольких регионах России. В частности, в Татарстане группа жителей обратилась в суд с требованием их отменить.