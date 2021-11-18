Коммунисты не отказываются от поддержки Валерия Рашкина, который признался в убийстве лося на охоте

Коммунисты не отказываются от поддержки своего депутата Валерия Рашкина, который признался в убийстве лося на охоте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что фракция проводит разбирательство в связи с этим происшествием. Зюганов уверен, что Рашкину грозит только административное наказание.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, «единоросс» Владимир Бурматов сообщил, что никто не пытается помешать следствию в деле депутата Рашкина.

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рассмотрит представление Генпрокуратуры до 23 ноября. Через два дня генпрокурор Игорь Краснов лично представит материалы дела на пленарном заседании.