МВД Великобритании проведет публичные расследования дела о смерти британки Стерджес в результате инцидента в Эймсбери

МВД Великобритании согласилось провести публичные расследования дела о смерти британки Дон Стерджес в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. По версии британской стороны, Стерджес умерла от контакта с тем же веществом, которым были отправлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
2021-11-18T16:03:02+03:00
2021-11-18T16:03:02+03:00
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16:03, 18 ноября 2021
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