МВД Великобритании проведет публичные расследования дела о смерти британки Стерджес в результате инцидента в Эймсбери

МВД Великобритании согласилось провести публичные расследования дела о смерти британки Дон Стерджес в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года. По версии британской стороны, Стерджес умерла от контакта с тем же веществом, которым были отправлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.