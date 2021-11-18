Самолет, на борту которого находятся выходцы из Ирака, вылетел из Минска в Багдад. Иракский консул в России Маджид аль-Килани сообщил, что домой возвращаются иракцы, которые хотели, но не смогли попасть из Белоруссии в Польшу или Литву.

В дипмиссии дали понять, что дополнительных рейсов в Минск пока не планируется. По оценке белорусских властей, на территории страны сейчас находится почти 7 тысяч мигрантов и из них около двух тысяч на границе с Польшей. Минск предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор для беженцев в Германию.