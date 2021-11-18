Министра культуры Крыма Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол

Министра культуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую допрашивают по делу о пропаже денежных средств при реконструкции театра кукол в Симферополе, сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в отношении министра культуры региона Новосельской проводятся следственные мероприятия, являющиеся частью системной работы по контролю за деятельностью должностных лиц всех уровней.