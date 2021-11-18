Белорусский руководитель Александр Лукашенко предложил Евросоюзу создать гуманитарный коридор в германию для беженцев на польско-белорусской границе. По оценке Минска, на границе сейчас находится около двух тысяч человек. Всего на территории Белоруссии около семи тысяч беженцев. Белорусские власти заявляют, что помогут вернуть их на родину, но «силой выталкивать никого не будут».
2021-11-18T15:34:54+03:00
2021-11-18T15:34:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 18 ноября 2021
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