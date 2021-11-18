В США скончался советский и американский литературовед, искусствовед, переводчик Роман Каплан

В США скончался советский и американский литературовед, искусствовед, переводчик, создатель и владелец нью-йоркского ресторана «Русский самовар» Роман Каплан. Он обосновался в США в 70-х годах прошлого века. Дружил с Сергеем Довлатовым, Иосифом Бродским и Василием Аксеновым.