Британскую писательницу Джоан Роулинг не пригласили на юбилей саги о Гарри Поттере

С момента выхода на киноэкраны фильма «Гарри Поттер и философский камень», снятого по книге Джоан Роулинг, прошло ровно 20 лет. В честь юбилея американская компания WarnerMedia анонсировала премьеру специального эпизода, которая выйдет 1 января на стриминговом сервисе HBO Max. В ретроспекции примут участие актеры Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, а также режиссер Крис Коламбус и другие члены съемочной команды.

В анонсированном списке среди известных создателей саги не оказалось только автора книг о юном волшебнике. Как утверждает американский журнал The Hollywood Reporter, это связано с высказываниями писательницы о трансгендерах. Она считает, что их нужно определять по биологическому полу. Позиция Роулинг вызвала широкую общественную реакцию. Из-за критики ей даже пришлось отказаться от премии имени Роберта Кеннеди в области защиты прав человека.

Джоан Роулинг будет фигурировать в спецвыпуске, но создатели покажут только архивные кадры с ней, отмечает The Hollywood Reporter.