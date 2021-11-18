Польский премьер попросил Германию отказаться от запуска газопровода Северный поток — 2

Об этом Матеуш Моравецкий рассказал в интервью немецкой газете Das Bild.

Польские власти считают, что деньги, которые Россия будет получать в результате функционирования Северного потока — 2, будут направляться на наращивание вооружения: «Нужно работать вместе на мир, а не давать снабжать Путина дополнительные деньги в виде платежей за энергетические ресурсы». Поэтому, польский премьер обратился к потенциальному канцлеру Германии Олафу Шольцу, чтобы тот остановил проект и отказался от выдачи сертификатов. Так он ответил на вопрос, что он скажет Шольцу как только тот займет пост главы немецкого правительства.

Матеуш Моравецкий также сказал, что его страна защищает таким образом Европу — в том числе, он вспомнил ситуацию на Белорусской границе. По его словам, Минск использует беженцев в качестве оружия. И хотя ситуация пока стабильная, в случае если страны ЕС дадут слабину, а граница не устоит, туда направятся сотни миллионов мигрантов из Африки и стран Ближнего Востока. Польский премьер еще и резко раскритиковал политику Ангелы Меркель, которую назвал попыткой создать искусственный мультикультурализм, который поставил под угрозы суверенитет многих европейских государств.

В этой части Моравецкий упомянул и российские власти, которые по его мнению используют кризис в своих интересах. В том числе, чтобы отвлечь внимание от своей политики в Европе и Украине.