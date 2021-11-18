Более 400 иракцев прибыли в аэропорт Минска, откуда их должны вывезти на родину

Представители ближневосточной страны не исключили, что задействуют ещё один рейс.

Люди, которые так и не сумели попасть на территорию Евросоюза, должны были вылететь самолётом компании Iraqi Airways больше часа назад. Впрочем, сообщений об этом пока не было. В аэропорт Минска доставили 410 пассажиров, в списке всего 430 имён, рассказал агентству РИА консул Ирака в России. Маджид аль-Килани добавил, что власти арабской страны подготовили ещё самолёт. Рейс организуют, если наберётся ещё не меньше полусотни желающих. Среди мигрантов на белорусско-польской границе больше всего именно иракцев, в основном это курды. Поэтому самолёт сначала приземлится в Эрбеле – столице Иракского Курдистана, а затем возьмёт курс на Багдад. Мигранты собирались искать работу и убежище в Германии. Однако попасть на территорию ЕС не смогли, им пришлось отказаться от этих планов. Последние дни на границе с Польшей было неспокойно, пограничники применяли водомёты и светошумовые гранаты, чтобы остановить желающих проникнуть в страну. Варшава обвинила белорусских силовиков в том, что они руководили действиями мигрантов и провоцировали их на незаконные действия.

На польско-белорусском участке границы остаются около двух тысяч мигрантов, это преимущественно выходцы из Сирии и Ирака, сообщил телеканал Sky News.