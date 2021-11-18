В Екатеринбурге полтора десятка человек попытались войти в торговый центр без масок и QR-кодов

Конфликт с охраной закончился вызовом сотрудников Росгвардии.

В торговый центр «Гранат» в спальном районе Ектб сегодня пришли больше 10-тка противников масочного режима и QR-кодов. Они требовали, чтобы охрана пропустила их в торговую галерею, заявляя, что требование носить маску не регламентирует ни один документ. У некоторых пришедших в руках были экземпляры Конституции.

Как рассказали порталу Е1 представители службы безопасности ТЦ «Гранат», в холле собрались человек 15, также противники масочного режима и QR-кодов находились на улице и пытались спровоцировать конфликт у других входов в здание. В ТЦ вызвали бойцов «Росгвардии», которые вывели протестующих.



Кроме того, владельцы екатеринбургских торговых центров направили официальное обращение к местным властям с просьбой отменить QR-коды. Последствия проверок бизнесмены называют катастрофическими. По их данным, в торговых центрах резко снизились количество покупателей и выручка, а у посетителей ухудшился эмоциональный фон.